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Москва

Додон рассчитывает подписать закон о русском языке раньше инаугурации Санду 

News.ru и ещё 19 3 минуты назад
Додон хочет успеть подписать закон о русском языке
Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press
Действующий президент Молдавии Игорь Додон хочет подписать закон о повышении статуса русского языка раньше, чем избранный президент Санду вступит в должность. Сейчас администрации крайне важно, чтобы данные законы были приняты во втором чтении, считает Додон.
Также нынешний глава республики в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что последующий президент не станет подписывать никаких законов о русском языке. Отдельно глава государства отметил, что в Молдавии как минимум одну треть населения составляют русскоязычные граждане и каждый гражданин свободно говорит на русском.
Поправки о статусе русского языка были одобрены парламентом 3 декабря в первом чтении. Они предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов и снижение количества контента местного производства для разных категорий вещания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что избранный президент Молдавии Майя Санду хочет оспорить в суде решение парламента о статусе русского языка и ограничении власти президента. Санду также недовольна выводом из подчинения главы республики Службы информации и безопасности, решение о чём также принял парламент.
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Комментарии
В мире , Законопроекты , Телевидение , Русский язык , Игорь Додон , Молдова
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