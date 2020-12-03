Пока вы не уснули: «России объявлена война» 

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Военной базе РФ в Карабахе предрекли незавидную участь

Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН усомнился в разумности создания российской военной базы в Нагорном Карабахе. России предложили создать военную базу в Нагорном Карабахе.

Товарам из Китая предрекли дефицит

Отправка контейнеров морем резко подорожала из-за дефицита, это чревато нехваткой товаров из Китая, например, электроники, а также ростом цен и увеличением сроков доставки.

Меркель уходит: что будет с отношениями РФ и Германии

Российско-германские отношения изменятся после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель обязательно изменятся, опрошенные телеканалом «360» эксперты. Есть опасность, что не в лучшую сторону.

«России объявлена война»

Иностранные государства объявили России "юридическую войну", заявил глава Минюста Константин Чуйченко . По его словам, необходимо не только обороняться, но и вести наступление. Министр также рассказал о самом крупном деле против Москвы.

Доллар подешевел до двухмесячного минимума

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 75 рублей, таким образом российская валюта достигла максимума с 18 сентября, свидетельствуют данные площадки. Евро опустился ниже 91 рубля.

«Если не сдохнем все»: россияне не поверили прогнозу

Пользователи Twitter скептически оценили прогноз экономистов о том, что реальные доходы россиян существенно вырастут после 2022 года.

Названа причина смерти в прямом эфире

ВКонтакте

Подруга блогера Стаса Решетникова (Reeflay), с трупом которой он вел онлайн-трансляцию, умерла от остановки сердца в результате интоксикации. Об этом Telegram-канал «112».

Актриса московского театра найдена мертвой

RAMT.RU

Актриса Российского молодежного театра Нина Акимова была найдена мертвой в своей собственной квартире на западе столицы, «Московский комсомолец».

«Не позорьтесь»: Васильеву отчитали за Навального

Актриса Татьяна Васильева в своем новом посте в Instagram оппозиционера Алексея Навального за призыв ввести санкции против российских олигархов.

Участница «Холостяка» попала в ДТП на Бали

@lizaadamenko_

Участница российского шоу «Холостяк», 21-летняя модель попала в ДТП на Бали. Она рассказала об инциденте в, а также показала разбитое лицо. На фотографиях заметны сильные ссадины.