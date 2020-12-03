Энергоблок Белорусской АЭС остановлен 

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», — говорится в сообщении минэнерго в его Telegram-канале.