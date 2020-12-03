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Энергоблок Белорусской АЭС остановлен 

Украина.ру 41 минуту назад
Энергоблок Белорусской АЭС остановлен
Фото: © Sputnik
Первый энергоблок Белорусской АЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», — говорится в сообщении минэнерго в его Telegram-канале.

Ранее представитель МВД Литвы Миндаугас Баярунас призвал местное население запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС.

«Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток», — сказал он.

В этот резерв ведомство советует включить консервы, крупы, растительное масло, сахар, воду.
Вильнюс объявил БелАЭС, построенную Росатомом в Белоруссии, «небезопасной», и законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.
Между тем многочисленные инспекции МАГАТЭ подтвердили безопасность станции по самым высоким стандартам.
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В мире , МАГАТЭ , МВД , Минэнерго , Росатом
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