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«Надругательство над пирамидами» получило продолжение 

Вероника Полынина 58 минут назад
«Надругательство над пирамидами» получило продолжение
Фото: Instagram
Модель Сальма Аш-Шими, чьи фото в образе древнеегипетской царицы на фоне пирамид вызвали настоящий скандал, опубликовала еще и видеозапись со съемки. Кадры, сделанные во время фотосессии, приводит РЕН ТВ.
Как писал «Рамблер», ранее власти Египта начали расследование в отношении Сальмы аш-Шими. Ее фото на фоне египетских пирамид, опубликованные в Instagram, возмутили жителей страны: они сочли снимки оскорбительными для древнеегипетской цивилизации и настоящих цариц.
Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири передал дело модели в прокуратуру. Он призвал расследовать инцидент и принять все необходимые правовые меры. Он также заявил, что за халатное отношение к древностям грозит строгое наказание.
По словам источников, модель проникла в археологическую зону в черном плаще, но позже выяснилось, что под ним был наряд для съемок, который жители страны сочли «развратным», а саму фотосессию — «надругательством» над историческим памятником.
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Комментарии
В мире , Мустафа Вазири , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ
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