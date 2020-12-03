«Надругательство над пирамидами» получило продолжение 

Модель Сальма Аш-Шими, чьи фото в образе древнеегипетской царицы на фоне пирамид вызвали настоящий скандал, опубликовала еще и видеозапись со съемки. Кадры, сделанные во время фотосессии, приводит РЕН ТВ

Как писал «Рамблер», ранее власти Египта начали расследование в отношении Сальмы аш-Шими. Ее фото на фоне египетских пирамид, опубликованные в Instagram, возмутили жителей страны: они сочли снимки оскорбительными для древнеегипетской цивилизации и настоящих цариц.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири передал дело модели в прокуратуру . Он призвал расследовать инцидент и принять все необходимые правовые меры. Он также заявил, что за халатное отношение к древностям грозит строгое наказание.

По словам источников, модель проникла в археологическую зону в черном плаще, но позже выяснилось, что под ним был наряд для съемок, который жители страны сочли «развратным», а саму фотосессию — «надругательством» над историческим памятником.