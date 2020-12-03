Time впервые назвал "ребенка года"

В текущем году издание, ежегодно выбирающее "Человека года", создало новую категорию "Ребенок года". Журнал считает, что новая категория должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки". Рао стала победителем в этой номинации, обойдя других четырех финалистов. Всех пятерых отобрала специально созданная комиссия. Всего на это звание было номинировано 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.