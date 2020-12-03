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Впервые назван "ребенок года" по версии журнала Time

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад
Американский журнал Time в 2020 году впервые выбрал "Ребенка года". Такое звание было присвоено 15-летней исследовательнице высоких технологий Гатанджали Рао.
Time впервые назвал "ребенка года"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В текущем году издание, ежегодно выбирающее "Человека года", создало новую категорию "Ребенок года". Журнал считает, что новая категория должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки". Рао стала победителем в этой номинации, обойдя других четырех финалистов. Всех пятерых отобрала специально созданная комиссия. Всего на это звание было номинировано 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.
Как отмечает издание, эти дети "вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости".
В мире,Журнал Time,
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