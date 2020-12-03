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Обзор иноСМИ: «Это объявление войны Японии» 

Сергей Василенок 45 минут назад
Обзор иноСМИ: «Это объявление войны Японии»
Фото: Reuters

«Придем за вами и вашими детьми»: «Правый сектор» угрожает венграм

Члены «Правого сектора» [запрещенная в РФ экстремистская организация — прим.ред.] начали угрожать расправой этническим венграм, живущим в Закарпатской области. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
По данным издания, радикалам не понравилось, что после оглашения результатов местных выборов в Сюртовской объединенной территориальной громаде депутаты исполнили гимн Венгрии. Члены «Правого сектора» записали видео с угрозами тем, «кто получил венгерский паспорт или получает гранты от мадьяр».

«Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии иначе мы придем за вами и вашими детьми», — пригрозили радикалы.

Грандиозный скандал в Египте

Власти Египта начали расследование в отношении модели, устроившей фотосессию в образе древнеегипетской царицы на фоне пирамид, сообщает Al Arabiya. Фотографии модели Сальмы аш-Шими, опубликованные в Instagram, возмутили египтян: они сочли снимки оскорбительными для древнеегипетской цивилизации и настоящих цариц.
Министр по делам древностей подтвердил «заинтересованность министерства в сохранении археологических памятников и истории древнеегипетской цивилизации». Он заявил, что за халатное отношение к древностям грозит строгое наказание.

«Это объявление войны»: японцев разозлила новая ПВО на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като назвал появление на Курилах зенитной ракетной системы С-300В4 «неприемлемым», пишет Sankei Shimbun. «ИноСМИ» обратило внимание на комментарии японских пользователей, посвященные российской ПВО.

«Это равносильно объявлению Японии войны. А что предпримет в этой связи японское правительство?» — возмутился комментатор под ником mkt.

Пользователь topcan призвал развернуть поблизости американские военные базы, а пользователь nak потребовал прекратить переговоры с Россией.

В Польше реализует «сценарий Путина»

Автор Newsweek Мариуш Ковальчик заявил, что Кремль давно инвестировал в пророссийских политиков в Польше и, наконец, добился успеха. По мнению автора, даже глава правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский теперь звучит, «как российский пропагандист».
Ковальчик обратил внимание на заявления Качиньского и министра образования Пшемыслава Чарнека (они говорят, что в Евросоюзе уже стало хуже, чем в СССР), а правительственные СМИ требуют «полэкзита». Экс-глава Службы военной контрразведки Януш Носек считает, что такие дискуссии соответствуют российским интересам: недовольство ЕС помогает усугубить раскол в польском обществе.

Уход Трампа назвали одной из лучших новостей года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал 2020-й «годом испытаний», но отметил, что в нем было и хорошее — победа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает Die Zeit
По мнению Штайнмайера, с уходом Дональда Трампа «эрозия» международных отношений и ослабление международных организаций остановятся.

«Мы снова сможем говорить с американцами так, что споры не будут нас разделять. Я не думаю, что НАТО выдержало бы ещё четыре года Трампа», — подчеркнул политик.

Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Комментарии
В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Кацунобу Като , Джозеф Байден , Ярослав Качиньский , Дональд Трамп , ЕС , Партия "Право и справедливость" , НАТО , InoSMI.Ru , Newsweek
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