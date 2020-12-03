Пятеро против толпы: расправа над советскими солдатами

3 декабря 1990 года начались массовые беспорядки на национальной почве в Намангане Узбекской ССР. Местные жители спровоцировали драку с солдатами. Погибли пятеро военных, четверых из них сожгли в автобусе. Восстановить порядок удалось только 5 декабря.

В конце 1980-х годов в Узбекистане начали регулярно происходить крупные конфликты на почве межнациональной неприязни. В 1988-м узбеки проводили митинги в Ташкенте и Андижане с антирусскими и антитатарскими лозунгами. Широкий резонанс вызвали майские события 1989 года в Ферганской области, где состоялись столкновения между узбеками и турками-месхетинцами. В итоге представителей национального меньшинства пришлось эвакуировать в другие регионы СССР. Давлению подвергались и крымские татары. А через год в Андижане разгромили квартал, населенный евреями и армянами.

В республике стремительно ухудшалась криминогенная обстановка. Как сообщал в феврале 1989-го первый заместитель главы МВД Узбекской ССР Эдуард Дидоренко, за три года правоохранительные органы обезвредили около 700 вооруженных организованных преступных групп общей численностью до 5 тыс. человек. Республиканские СМИ тогда обвинили генерала в нагнетании обстановки.

Начало зимы 1990 года ознаменовалось убийством пятерых солдат внутренних войск МВД СССР в Намангане.

Жертвами столкновений стали и трое гражданских. О массовых беспорядках 30-летней давности во втором по величине городе Узбекистана известно немногое. Возможно, это связано с тем, что одной из сторон конфликта, причем пострадавшей стороной, стали военнослужащие. Внимание на инцидент в то время обратила лишь «Комсомольская правда», опубликовавшая статью «Черные яблоки Намангана».

Рядовые Григорий Холод, Юрий Биян, Юрий Стасевич, Сергей Крылов Константин Федоров участвовали в подавлении беспорядков в Узгене на юге Киргизии. А в день трагических событий в Намангане их поощрили увольнительными в город. Солдаты распили одну бутылку водки на всех и решили отправиться на автобусе в кино. В салоне у них произошел конфликт с местными молодыми людьми.

Позднее появилась версия, что военнослужащие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и приставали к девушкам, за которых якобы заступились мужчины-узбеки.

По сведениям полковника в отставке Александра Лучанинова, автора статьи «Сказ Ферганской долины», опубликованной в «Независимом военном обозрении» в 2016 году, эти утверждения не соответствовали действительности, а ссора между гражданскими и военными произошла из-за пустяка — один из пассажиров «пазика» потребовал от Холода уступить ему место. Солдаты попытались избежать стычки и рассказали, что защищали узбеков во время столкновений в Узгене. Тем не менее, на них напали. Завязалась драка.

«Я прилетел в Наманган после трагедии. Разговаривал с десятками людей и в батальоне, и в городе. Нашел свою сокурсницу по историческому факультету Воронежского университета. Она метиска и коренная жительница Намангана. Познакомила меня со многими узбеками, которые в неофициальной беседе (чтобы соседи не услышали) говорили, что русские не виноваты и не было там никаких девушек. Солдаты больше года прослужили в Узбекистане. Участвовали в подавлении киргизского мятежа в Оше и Узгене летом 1990 года. Они знали, что на местную девушку даже посмотреть нельзя», — отмечал Лучанинов.

Увидев, что творится в салоне, водитель остановил автобус и вышел из кабины на улицу. Кто-то из хулиганов закричал: «Солдаты насилуют наших женщин!».

Очень быстро у автобуса собралась огромная толпа — ее численность разные источники оценивали от 3,5 до 5 тыс. человек. Люди не пытались разобраться в сути происходящего. Бияна и Крылова убили в автобусе. Холода и Стасевича выволокли наружу и добили на асфальте. Потом несколько человек из толпы открыли бензобак, принялись мочить бензином тряпки и в конце концов подожгли автобус. Прибывший на подмогу взвод батальона ВВ под командованием старшего лейтенанта Игоря Гончарова не смог пробиться к эпицентру и потушить пожар. Федоров убежал, но был настигнут в городе и зверски избит палками. Через несколько часов он скончался в больнице.

Хулиганы атаковали подчиненных Гончарова, которые не были вооружены. Несколько солдат получили ранения булыжниками и арматурой. У местных также были с собой обрезки труб и ножи. Взвод оказался под угрозой полного уничтожения. Эвакуировать военных удалось лишь после подхода к центральной площади основных сил батальона. В операции были задействованы два бронетранспортера.

В критической ситуации солдаты открыли огонь из автоматов поверх голов. Испуганная толпа стала рассеиваться.

Полностью подавить охватившие Наманган беспорядки удалось лишь 5 декабря. Ранения получили 29 военнослужащих и 22 милиционера.