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Оппозиция в Армении нашла замену Пашиняну — СМИ 

Украина.ру 1 час назад
Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства Армении может стать экс-премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на собственные источники в оппозиционной среде.
По словам представителя партии «Дашнакцутюн» Арцвика Минася, оппозиция назовет кандидатуру главы правительства переходного периода в среду, 3 декабря.
Пашинян начал разговор с Путиным с извинений
Ранее Манкян, поддержавший бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, потребовал от Никола Пашиняна покинуть пост премьер-министра.

«Сегодня мы переживаем один из сложнейших этапов нашей истории. Под угрозой не только Арцах и Армения, но и будущее армян. Ситуацию можно переломить, но не в условиях деятельности нынешнего правительства», — сказал Манукян.

По его словам, Пашинян должен передать власть военным, которые сформируют единый Оборонительный комитет вместе с Карабахом.
Протесты оппозиции в Армении начались после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ночь на 10 ноября подписали мирное соглашение, остановившее войну в Карабахе.
Армения согласилась на передачу под контроль Баку Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и части территории непризнанной НКР.
Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовала его отставки.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Роберт Кочарян , Никол Пашинян , Серж Саргсян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения
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