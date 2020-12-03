Европейская страна смягчила карантин ради Рождества

С 3 декабря в Чехии уровень ограничений по коронавирусу переходит с пятого уровня на третий. Изменение уровня подразумевает, что будет смягчён комендантский час, а также частично заработают заведения общепита и магазины.

В соответствии с изменением уровня ограничений, комендантский час в Чехии будет действовать с 23:00 до 05:00. Ранее он начинался уже в 21:00.

Для сотрудников предприятий режим удалённой работы становится не обязательным, а рекомендуемым.

Рестораны, кафе и прочие заведения общепита возобновят работу в ограниченном режиме.

Разрешены общественные мероприятия с ограничением по числу участников — до 50 человек на улице и до 10 в помещениях.