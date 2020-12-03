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Европейская страна смягчила карантинные меры ради Рождества 

Русская Планета и ещё 3 1 час назад
Европейская страна смягчила карантин ради Рождества
Фото: Pixabay
С 3 декабря в Чехии уровень ограничений по коронавирусу переходит с пятого уровня на третий. Изменение уровня подразумевает, что будет смягчён комендантский час, а также частично заработают заведения общепита и магазины.
В соответствии с изменением уровня ограничений, комендантский час в Чехии будет действовать с 23:00 до 05:00. Ранее он начинался уже в 21:00.
Для сотрудников предприятий режим удалённой работы становится не обязательным, а рекомендуемым.
Рестораны, кафе и прочие заведения общепита возобновят работу в ограниченном режиме.
Разрешены общественные мероприятия с ограничением по числу участников — до 50 человек на улице и до 10 в помещениях.
Глава чешского Минздрава Ян Блатны отметил, что введенный уровень ограничений подходит для того, чтобы жители смогли отпраздновать Рождество, передаёт «РБК».
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В мире , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Вторая волна , Минздрав РФ , РБК , Прага , Чехия
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