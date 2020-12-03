Ситуацию в Закарпатье сравнили с гражданской войной

Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).

Ранее Служба безопасности Украины СБУ ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.

"В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", — говорится в пресс-релизе.

Депутаты отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление.

"В ассоциированной стране Европейского Союза , которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО , такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", — указано в заявлении.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.