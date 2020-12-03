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В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Ситуацию в Закарпатье сравнили с гражданской войной
Фото: CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.

"В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", — говорится в пресс-релизе.

Депутаты отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление.
"В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", — указано в заявлении.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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В мире , Гражданская война , Любовь Непоп , МИД , ЕС , Европарламент , СБУ , Правительство Украины , НАТО , Будапешт , Венгрия
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