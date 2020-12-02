«Они зайдут в наш дом и убьют»

Ереваном и В Нагорном Карабахе завершился процесс передачи территорий под контроль Азербайджана . Все прошло без эксцессов и в сроки, оговоренные в трехстороннем соглашении о перемирии между Москвой Баку . Азербайджанцы не устают отмечать это событие уличными гуляньями, а президент Алиев уже пообещал вернуть обретенным землям былое величие и получить от Армении компенсацию за годы «оккупации». Армяне тоже выходят на улицы, но совершенно по другому поводу — для них потеря территорий в Карабахе стала национальной трагедией, и теперь они хотят свергнуть правительство, допустившее «предательство» национальных интересов. А в самом Карабахе между тем в полной неразберихе перемещаются сотни тысяч беженцев: азербайджанцы спустя годы возвращаются в некогда брошенные дома, армяне, напротив, покидают обжитые места и устремляются прочь. «Лента.ру» разбиралась, какие проблемы ожидают Армению и Азербайджан после очередного передела границ в этом взрывоопасном регионе.

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Возвращение земель

Азербайджанские войска вошли в Лачинский район, носивший название Кашатахский в составе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Это последняя территория, переданная Баку в рамках соглашения о прекращении военных действий в Карабахе, подписанного 9 ноября лидерами России , Армении и Азербайджана. По условиям перемирия, Баку также получил Кельбаджарский (ранее Шаумянский), Агдамский районы и сохранил за собой территории НКР, занятые в ходе боев.

В Азербайджане итоги войны восприняли как победу над «кровным врагом». Народ высыпал на улицы отпраздновать случившееся, несмотря на комендантский час. По официальной версии Баку, Нагорный Карабах был оккупирован армянами, и взятие территорий под контроль для азербайджанцев является их освобождением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охотно делится подробностями исторической онлайн-встречи: он рассказал, что хотел заставить армянского премьера Никола Пашиняна так же публично подписать заявление, «как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран». Однако, по его словам, президент России Владимир Путин попросил не настаивать на этом, и азербайджанский лидер согласился, поскольку премьер Армении был «уже достаточно унижен и наказан».

Я сказал, что не возражаю. Пусть подписывает там, где хочет: в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Азербайджанский лидер уже поспешил лично посетить некоторые из возвращенных территорий. Он пообещал, что все разрушенные города будут восстановлены, а карабахские беженцы Азербайджана, вынужденные покинуть свои дома во время первой войны 1990-х годов, уже скоро смогут вернуться домой. Баку строит амбициозные планы по развитию новых земель: строительство автомобильных и железных дорог, развитие солнечной энергетики и туризма, который процветал там в советские годы. Работы уже начались.

И судя по официальным заявлениям, Азербайджан не прочь оплатить их из кармана соседа. Алиев уже пообещал, что совместно с международными организациями и экспертами подсчитает нанесенный Азербайджану ущерб за 30 лет «оккупации» и потребует от Армении компенсации. По его словам, армяне проводили на азербайджанских землях настоящий террор, уничтожая все, что только можно.

Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают дома, которые строили не они. Они поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу!

Ильхам Алиев

обращение к нации 25 ноября (цитата «Sputnik Азербайджан»)

В Карабахе на принадлежащих теперь Баку территориях в последние дни действительно горели дома, и уничтожалось все, что нельзя забрать с собой. Только вот жившие здесь столетиями этнические армяне совершенно не согласны с Алиевым по поводу того, кто из них дикарь. Карабахцы до сих пор пересказывают истории о зверствах азербайджанских солдат на почве межрелигиозной и межэтнической ненависти в 1980-1990-е годы и уверены, что это повторится.

Соглашения не требуют, чтобы армяне Карабаха покидали свои дома. Сам Алиев не раз заявлял, что армянская и азербайджанская общины должны жить вместе — кстати, так и было еще до начала XX века. Но люди все равно бегут, сжигая свои дома, некоторые даже выкапывают останки родственников, потому что боятся, что могилы осквернят и не дадут больше их посетить. Надо сказать, эти страхи небезосновательны. В сети то и дело мелькают кощунственные «подвиги» азербайджанских солдат, например, разрисованные церкви или видеозапись, где мужчины со смехом крушат армянское надгробие.

Если там будут азербайджанцы, то лично я и многие не вернутся назад, потому что мы боимся за жизнь наших детей. Мы знаем, что если они рядом, то в любой день мы можем не проснуться. Потому что они запросто зайдут в наш дом и убьют

жительница Степанакерта

фрагмент из репортажа «Би-би-си»

Опасное соседство

Часть Нагорного Карабаха по-прежнему занимает непризнанный Арцах, куда, наоборот, сейчас приезжают армяне, оставившие свои дома во время боевых действий. По информации Минобороны России, при содействии миротворцев уже вернулись 25 тысяч человек. Руководство НКР утверждает, что общее число вернувшихся вдвое выше — 55 тысяч, просто большинство добралось без помощи военных.

90 000

беженцев из Нагорного Карабаха насчитывалось в Армении к моменту подписания договора о перемирии. Их количество на сегодняшний день неизвестно

Ситуация в Карабахе в целом стабилизируется: перемирие соблюдается, беженцы возвращаются, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин . Но вскоре жители региона могут столкнуться с проблемой определения границы в районе территорий, которые перешли под контроль Баку, полагает он.

Дело в том, что новая линия соприкосновения проходит буквально по отдельным деревням и фактически чертится на ходу. Таким образом соседние поселения могут оказаться по разные стороны «баррикад». Первые тревожные «звоночки» уже можно было наблюдать в процессе перехода контроля над спорными районами. Например, из-за отсутствия точных новых координат на золотом месторождении в районе приграничной армянской деревни Сотк едва не вспыхнули межэтнические беспорядки: азербайджанские военные, занявшие Кельбаджарский район согласно договору о перемирии, снесли ворота, установленные армянами несколькими днями ранее. Это породило слух, что Баку пытается незаконно захватить новые территории вдобавок к уже оговоренным. Паника дошла даже до парламента Армении.

Другие неприятные инциденты, только подогревающие и так накаленную обстановку, связаны с недоработками местных властей. Например, жители города Бердзор (Лачин) в Лачинском районе узнали о том, что их населенный пункт отойдет азербайджанской стороне, только 26 ноября. На сборы у них оставалось всего несколько дней. Хотя горожане озадачились этим вопросом сразу же, как узнали о трехсторонних соглашениях, но в администрации им дали неправильный ответ. Естественно, никакой организованной эвакуации из Арцаха не проводилось.

Вопрос о границе не входит в соглашение о перемирии. Уже есть определенные разночтения, где она должна проходить. Учитывая неприязнь [сторон], отсутствие переговорных институтов, тут могут быть конфликтные точки

Станислав Притчин

старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО

Кроме того, в скором времени в Карабах потянется новый поток беженцев — теперь уже с азербайджанской стороны. Для Баку принципиально важно, чтобы это произошло, ведь это обеспечит моральную репатриацию территорий.

«Беженцы в Азербайджане, особенно первое время, жили в очень плохих условиях. Государство сознательно не создавало каких-то новых условий для жизни, рассчитывая рано или поздно обеспечить их возвращение», — говорит Притчин.

Поэтому для Азербайджана в ближайшей перспективе ключевым вопросом будет обеспечение безопасности, разминирование возвращенных регионов и строительство там инфраструктуры. Скорее всего, будет принята долгосрочная системная программа по восстановлению территорий и возвращению беженцев, которая потребует колоссальных инвестиций, говорит собеседник «Ленты.ру».

Ситуация в Карабахе будет стабилизироваться неделями или даже месяцами. Реальное число беженцев, которые вернулись или могут вернуться, неизвестно, считает политолог Алексей Малашенко . Какие-то проблемы передела границ, которые сейчас не очевидны, могут проявиться только к концу января, при этом существует множество вариантов того, как будут развиваться события, пояснил он. Но уже сейчас можно выделить два сценария развития конфликтов, связанных с тесным соседством двух враждующих народов, и многое в их решении будет зависеть в первую очередь от «тактичности миротворцев».

Если будет уличное противостояние между армянами и азербайджанцами в случае возвращения — это один вариант развития межэтнического конфликта. Если политикам с двух сторон и миротворцам удастся это предотвратить — другой

Алексей Малашенко, политолог

Изменение баланса сил

Пока стороны конфликта заняты срочными делами, но рано или поздно им придется вернуться к ключевому вопросу региона — статусу Нагорного Карабаха. Для этого нужно определиться, в каком формате будут идти дальнейшие переговоры между Арменией и Азербайджаном, считают эксперты.

Старый формат Минской группы, который действовал со времен подписания первого протокола о прекращении огня в Карабахе в 1994 году в Бишкеке, более нельзя считать эффективным. За все 30 лет существования формата протокол так и остался его единственным достижением. Переговорная группа никак себя не проявила во время нынешней, уже третьей карабахской войны, подчеркнул Притчин. Более того — на бесполезность переговоров прямо указали уже в Баку и до начала боев, и после.

Нынешняя эскалация конфликта является одной из причин неэффективности деятельности Минской группы и минского процесса в целом

советник президента Азербайджана

После без преувеличения оглушительного успеха на поле боя Азербайджан уже не собирается разговаривать ни с Арменией, ни тем более с руководством Арцаха. Максимум, с кем готовы наладить диалог представители официального Баку — это руководители армянской общины Нагорного Карабаха, которые будут представлять интересы населения. А вот с кем Азербайджан хочет разговаривать и кого требует включить в переговорный формат, так это Турцию, которая с первых часов боевых действий активно поддерживала своего закавказского союзника.

Армения всегда выступала и выступает против любого участия Турции в карабахском конфликте — непризнание Анкарой геноцида армян начала XX века делает невозможными полноценные дипломатические контакты между этими странами. Но Ереван сейчас не может диктовать условия, его позиции ослаблены как поражением, так и разгоревшимся вслед за ним внутриполитическим кризисом.

2660

погибших

составили военные потери армянской стороны осенью 2020 года. Азербайджан до сих пор не раскрыл свои потери

Премьер Пашинян сообщил о подписании проигрышного для Армении соглашения без лишнего шума — через соцсети. Он назвал его содержание болезненным для себя и для всего народа и призвал к сплочению. Народ действительно сплотился, только не вокруг национального лидера, а против него. В ночь на 10 ноября протестующие против сдачи территорий штурмовали парламент, избили спикера и разгромили резиденцию премьера. Беспорядки продолжались и продолжаются до сих пор, половина правительства отправлена в отставку, но людей это не успокоило.

Армяне воспринимают трехсторонние соглашения ни много ни мало как предательство родины. Многие также оказались возмущены тем, что в ходе войны власти скрывали истинное — и весьма плачевное — положение дел, рапортуя о том, что ситуация на фронте под контролем. Народное недовольство подогревают и видные политические деятели, например, сам президент Армении, экс-глава Совбеза. Пашинян считает, что чист перед своим народом. Он утверждает, что на подписании заявления о прекращении огня настаивали военные, и альтернативы принятому решению не было, иначе бы Азербайджан захватил весь Карабах. Ему вторит и руководство Арцаха.

Генштаб мне докладывал, что с ресурсами у нас проблемы. И политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Подписанным документом мы получили то, что не смогли бы удержать в случае продолжения. Степанакерт остался, по сути, беззащитным

премьер-министр Армении

Пока ситуация в Армении остается неопределенной. Однако Малашенко полагает, что отставка премьера была бы ошибкой. Пашинян является «оптимальным вариантом» для армянского общества сегодня, говорит эксперт: по его мнению, глава правительства адекватно вел себя в сложившейся ситуации и пошел на такой поступок, как подписание заявления о перемирии, будучи психологически готовым к тому, что его станут оплевывать. «Бегать по улицам в армянской ситуации — делать только хуже», — резюмировал политолог.

Однако и вопрос включения Турции в переговоры по Карабаху как полноправного участника остается спорным. Армения утверждала, что турецкие военные напрямую участвуют в войне и поставляют на фронт боевиков с Ближнего Востока. Этот факт позже подтвердили Россия, Франция и США. По данным СМИ, турецкая группировка войск из 600 человек действительно находилась в Азербайджане с летних совместных учений и сыграла ключевую роль в координации воздушной операции в Карабахе.

Теперь Алиев уже не стесняется поддержки своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана . Он охотно рассказывает, что турецкий парламент официально разрешил отправить военных в Азербайджан для участия в миротворческой миссии. В Кремле его постоянно одергивают: миротворческой миссией занимаются только российские военные, турецкие к этой работе не допущены.

1960

российских миротворцев

будут находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет

Однако представители Анкары вместе с московскими коллегами действительно принимают участие в работе центра по контролю за соблюдением перемирия. По словам Станислава Притчина, турецкие военные действительно уже присутствуют в регионе, но ни их количество, ни место дислокации непонятно. Пока же у Анкары достаточно ограниченное поле для маневра, поскольку она не является участником соглашения о перемирии. А кроме того, хотя подходы Баку и Анкары к карабахской проблеме схожи, их долгосрочные цели различаются, считает эксперт: для Турции важно поддерживать реноме глобального игрока на Кавказе, для Азербайджана — демонстрировать «суверенность и самодостаточность».