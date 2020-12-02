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Трамп заработал $170 млн пожертвованиях после выборов 

Мир24 и ещё 2 58 минут назад
Трамп заработал $170 млн пожертвованиях после выборов
Фото: donaldjtrump.com
Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, передает ABCnews, ссылаясь на свои источники.
Одним из способов сбора средства стали электронные письма штаба Трампа. В них размещали заявления о том, что на выборах якобы произошло мошенничество, а также предлагали поддержать фонд, выступающий за честность голосования.

«Мой отец был абсолютно прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов», — говорится в одном из писем, которое подписал сын Трампа.

Трамп отказывается признавать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября. Штаб Трампа пытается оспорить результаты в судах ключевых штатов. О сборе средств команда политика объявила уже 4 ноября. Штаб Трампа обратился за помощью для «уверенности в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов».
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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