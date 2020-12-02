Трамп заработал $170 млн пожертвованиях после выборов 

Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, передает ABCnews, ссылаясь на свои источники.

Одним из способов сбора средства стали электронные письма штаба Трампа. В них размещали заявления о том, что на выборах якобы произошло мошенничество, а также предлагали поддержать фонд, выступающий за честность голосования.

«Мой отец был абсолютно прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов», — говорится в одном из писем, которое подписал сын Трампа.