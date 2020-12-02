В НАТО заявили о продолжающей «агрессивную политику» России

Помимо прочего, в отчете утверждается, что Россия продолжает свою «агрессивную политику» на Украине и в Грузии, а Североатлантический альянс в свою очередь должен укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями». Также в документе говорится, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.