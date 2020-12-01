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Появились доказательства сокрытия масштабов пандемии Китаем 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Китай обвинили в сокрытии масштабов пандемии
Фото: Reuters
Власти Китая почти вдвое занижали статистику по числу выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в начале эпидемии, сообщил телеканал CNN.
Согласно имеющемуся в распоряжении телеканала документу, составленному медицинскими властями китайской провинции Хубэй для служебного пользования, 10 февраля в этом регионе КНР было выявлено 5918 новых случаях коронавирусной инфекции против 2478 случаев, о которых в этот день официально сообщали китайские власти. Телеканал утверждает, что провинция Хубэй и ее столица город Ухань зимой 2020 года являлись мировым эпицентром распространения коронанвируса, передает РИА «Новости».
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В материале также говорится, что данный циркуляр является частью 117-страничного досье, состоящего из конфиденциальных документов Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, которое передали телеканалу неназванные лица. Утверждается, что телеканал смог верифицировать происхождение этой информации.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.
Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
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Комментарии 2
В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , CNN , РИА Новости , Китай
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