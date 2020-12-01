Китай обвинили в сокрытии масштабов пандемии

Власти Китая почти вдвое занижали статистику по числу выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в начале эпидемии, сообщил телеканал CNN.

Согласно имеющемуся в распоряжении телеканала документу, составленному медицинскими властями китайской провинции Хубэй для служебного пользования, 10 февраля в этом регионе КНР было выявлено 5918 новых случаях коронавирусной инфекции против 2478 случаев, о которых в этот день официально сообщали китайские власти. Телеканал утверждает, что провинция Хубэй и ее столица город Ухань зимой 2020 года являлись мировым эпицентром распространения коронанвируса, передает РИА «Новости»

В материале также говорится, что данный циркуляр является частью 117-страничного досье, состоящего из конфиденциальных документов Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, которое передали телеканалу неназванные лица. Утверждается, что телеканал смог верифицировать происхождение этой информации.