Назарбаев отрицает перенос столицы Казахстана 

По его словам, для подобного решения нет оснований. Такое заявление он сделал в документальном фильме о Туркестане, который показали по государственному телеканалу Qazaqstan.

Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем, — сказал он, отметив, что власти и дальше планируют развивать столицу государства.

Назарбаев возглавлял страну почти 30 лет, а затем сложил полномочия. Новый президент Касым-Жомарт Токаевпосле вступления в должность предложил переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан в честь предыдущего главы государства. В тот же день местный парламент утвердил решение.