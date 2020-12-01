Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Назарбаев отрицает перенос столицы Казахстана 

News.ru и ещё 1 41 минуту назад
Назарбаев отрицает перенос столицы Казахстана
Фото: globallookpress.com
Информация о планах перенести столицу Казахстана из Нур-Султана в Туркестан не соответствует действительности, сказал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.
По его словам, для подобного решения нет оснований. Такое заявление он сделал в документальном фильме о Туркестане, который показали по государственному телеканалу Qazaqstan.

Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем, — сказал он, отметив, что власти и дальше планируют развивать столицу государства.

Назарбаев возглавлял страну почти 30 лет, а затем сложил полномочия. Новый президент Касым-Жомарт Токаевпосле вступления в должность предложил переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан в честь предыдущего главы государства. В тот же день местный парламент утвердил решение.
Ранее, как писал NEWS.ru, Назарбаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. По словам Назарбаева, он с теплотой вспоминает встречу с Байденом, которая состоялась в 2010 году в Вашингтоне на полях саммита по ядерной безопасности, а также их телефонные переговоры.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
News.ru: последние новости
Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель Польша рискует вылететь из Евросоюза Польша рискует вылететь из Евросоюза Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Нурсултан Назарбаев , Астана , Туркестан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
02:50
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение