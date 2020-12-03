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Мы придем за вами и вашими детьми: «Правый сектор»* угрожает на Закарпатье (Вести, Украина) 

ИноСМИ и ещё 1 1 час назад
В сети появилось видео, на котором неизвестный в камуфляжной одежде и балаклаве на фоне символики запрещённой в России ультрарадикальной организации «Правый сектор»* угрожает закарпатским венграм у въезда в город Берегово. Так жителям Украины пригрозили жестокой расправой за попытку получить паспорт Венгрии или венгерскую автономию.
Украинские националисты из «Правого сектора» (запрещены на территории РФ — прим. ред.) начали угрожать этническим венграм в Закарпатье. В Сети опубликовали видеоролик с изображением неизвестного в маске, который на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области угрожает украинцам венгерского происхождения.
После оглашения результатов местных выборов в Сюртовской объединенной территориальной громаде местный глава вместе с депутатами отметили свою победу, исполнив государственный гимн Венгрии. Этот ролик попал в Сеть. Сотрудники СБУ нагрянули с обысками в общественные организации, которые связаны с венгерской общиной. Спецслужбы обнаружили ряд документальных и электронных материалов, призывающих к созданию «Великой Венгрии».
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Исполнением венгерского гимна закарпатскими депутатами и результатами обысков заинтересовались боевики «Правого сектора». От них к участникам пения стали поступать угрозы физической расправы. Радикалы заявили, что Киев теряет Закарпатье и здесь может появиться «новый Донбасс».
Затем члены «Правого сектора» записали видео, в котором запугивают местных венгров, обещая прийти за ними и их детьми.

«Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты от мадьяр. Помните мы придём к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии иначе мы придем за вами и вашими детьми», — пригрозил участник «Правого сектора» и вскинул руку в нацистском приветствии.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами:

«Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся у патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина — наш общий дом. Только вместе будем сильнее», — заявил министр.

Как сообщалось ранее, правительство Венгрии намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО собирается поднять вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья, которые произошли в понедельник, 30 ноября.
* (запрещены на территории РФ — прим. ред.)
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Комментарии 107
В мире , Видео , Арсен Аваков , Петер Сийярто , СБУ , Правый сектор , НАТО , Берегово , Венгрия
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