Отдохнуть в Турции становиться сложнее 

Турции владельцам ресторанов при отелях пригрозили уголовными делами за несоблюдение ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирсуной инфекции, сообщает «Интерфакс». Местные правоохранители готовят массовые рейды по заведениям в поисках нарушителей.

С середины ноября, согласно постановлению турецких властей, рестораны и кафе должны работать с 10 до 20 часов только на вынос, а после 20.00 только на доставку. Для заведений общепита при отелях были введены несколько иные ограничения. Эти кафе и рестораны не имею права работать на вынос: в них могут питаться только постояльцы. Также в заведениях, расположенных на территории гостиниц, допускается проведение развлекательных мероприятий, но только до 20 часов.

Представители МВД Турции, проанализировав ситуацию, заявили, что далеко не во всех кафе и ресторанах при отелях соблюдаются требования властей. В списке наиболее часто встречающихся нарушений — обслуживание посетителей «с улицы» и организация увеселительных мероприятий, выходящих за установленные временные рамки. Правоохранители уже разослали в 81 провинцию документ об ужесточении требований к ресторанам и кафе при гостиницах.

«Полиция будет проверять всех клиентов ресторанов, выявлять нарушения среди персонала», — цитирует агентство позицию турецких правоохранителей.

Они также напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований физлицам грозит штраф, юрлиц могут привлечь и к уголовной ответственности.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении интенсивности полетов между странами. Такое решение связано исключительно с экономическими причинами. В первую очередь может быть сокращено чартерное сообщение в связи с окончанием летнего туристического сезона и падением спроса на перелеты.