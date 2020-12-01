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Отдохнуть в Турции становиться сложнее 

Павел Тиунов 19 минут назад
Отдохнуть в Турции становиться сложнее
Фото: ТАСС
В Турции владельцам ресторанов при отелях пригрозили уголовными делами за несоблюдение ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирсуной инфекции, сообщает «Интерфакс». Местные правоохранители готовят массовые рейды по заведениям в поисках нарушителей.
С середины ноября, согласно постановлению турецких властей, рестораны и кафе должны работать с 10 до 20 часов только на вынос, а после 20.00 только на доставку. Для заведений общепита при отелях были введены несколько иные ограничения. Эти кафе и рестораны не имею права работать на вынос: в них могут питаться только постояльцы. Также в заведениях, расположенных на территории гостиниц, допускается проведение развлекательных мероприятий, но только до 20 часов.
Представители МВД Турции, проанализировав ситуацию, заявили, что далеко не во всех кафе и ресторанах при отелях соблюдаются требования властей. В списке наиболее часто встречающихся нарушений — обслуживание посетителей «с улицы» и организация увеселительных мероприятий, выходящих за установленные временные рамки. Правоохранители уже разослали в 81 провинцию документ об ужесточении требований к ресторанам и кафе при гостиницах.

«Полиция будет проверять всех клиентов ресторанов, выявлять нарушения среди персонала», — цитирует агентство позицию турецких правоохранителей.

Они также напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований физлицам грозит штраф, юрлиц могут привлечь и к уголовной ответственности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении интенсивности полетов между странами. Такое решение связано исключительно с экономическими причинами. В первую очередь может быть сокращено чартерное сообщение в связи с окончанием летнего туристического сезона и падением спроса на перелеты.
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В мире , МВД , Интерфакс
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