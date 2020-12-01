Турция пытается продать США свою нелюбовь к РФ

В ожидании нового хозяина Белого дома Анкара начала подавать сигналы Вашингтону, что не прочь нормализовать отношения, так как её интересы всё больше противоречат интересам Москвы. Как пишет американское агентство Bloomberg, «Турция пытается наладить отношения со своими западными союзниками — пересмотреть внешнюю политику её вынуждают размолвки с Россией, победа Джо Байдена на президентских выборах и угроза введения европейских санкций». Мол, сейчас даже речи Эрдогана по отношению к Западу стали звучать примирительно.
Турецкие официальные лица уже намекнули, что их страна «не будет объединять в единую систему оборудование НАТО и российские зенитно-ракетные комплексы С-400». Тем самым Анкара рассчитывает избежать наказания со стороны Штатов. Впрочем, рассчитывать на это можно, но получить желаемое Турции вряд ли удастся.
Дело в следующем. После прихода Байдена к власти турки хотят действовать по такой же схеме, как и многие соседи России, — продать Вашингтону свою нелюбовь к Москве в надежде получить от него вкусные плюшки. Одновременно пытаясь добиться и от нашей страны каких-либо уступок. Такая тактика давно хорошо известна и уже набила политическую оскомину. Надеяться на то, что этот номер прокатит с наследниками Барака Обамы, по меньшей мере наивно. Именно «Тёмный властелин» несёт огромную долю ответственности за ухудшение отношений США и Турции.
Да и вообще хорошо известно, что Байден сильно недолюбливает Эрдогана. Не так давно он поиздевался над турецким президентом, назвал его автократом и даже пообещал поддерживать турецкую оппозицию для его свержения. Любопытно, в Турции почему-то надеются, что после прихода к власти новый президент сменит риторику. Как пишет подконтрольная турецкому лидеру газета Sabah, «мы все увидим, что при первой встрече с президентом Эрдоганом Байден предпочтёт более мягкий тон». Тон-то он, может, и смягчит, но дела — нет. Давно не секрет, что будущий глава Госдепа Энтони Блинкен всегда выступал за вооружение и поддержку курдов из сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана (РПК). В Турции считают эту организацию террористической.