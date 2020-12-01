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Появилось видео с отмененным приговором Атамбаеву 

Вадим Дроздов 1 час назад
Верховный суд Кыргызстана отменил приговор двух инстанций по одному из дел в отношении бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Защита настаивала на отмене приговора и его пересмотре. В свою очередь, гособвинение просило суд ужесточить приговор другим фигурантам дела — бывшей заведующей отделом правового обеспечения аппарата главы государства Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и академику Абдухалиму Раимжанову. Атамбаеву выдвинули одновременно два обвинения — в освобождении Батукаева и в нарушениях при модернизации ТЭЦ. 13 октября бывшего президента отправили в СИЗО по делу о незаконном освобождении Батукаева.
Атамбаев руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года.
В мире , Видео , Алмазбек Атамбаев , ФСИН
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