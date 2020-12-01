Появилось видео с отмененным приговором Атамбаеву 

Все новости на карте

Верховный суд Кыргызстана отменил приговор двух инстанций по одному из дел в отношении бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева . Защита настаивала на отмене приговора и его пересмотре. В свою очередь, гособвинение просило суд ужесточить приговор другим фигурантам дела — бывшей заведующей отделом правового обеспечения аппарата главы государства Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и академику Абдухалиму Раимжанову. Атамбаеву выдвинули одновременно два обвинения — в освобождении Батукаева и в нарушениях при модернизации ТЭЦ. 13 октября бывшего президента отправили в СИЗО по делу о незаконном освобождении Батукаева.

Атамбаев руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года.