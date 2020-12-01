«Председательству Албании в ОБСЕ известно об официальных заявлениях по этому вопросу. Однако Председательство Албании в ОБСЕ не получало официального предложения в этой связи и поэтому не может предоставить никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, кроме того, что окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ», — заявили там.