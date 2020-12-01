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Евросоюз добился роста ВВП, сократив выбросы в атмосферу 

ИА Regnum 1 час назад
Странам Евросоюза удалось сократить объём выбросов парниковых газов на 3,7% и сохранить рост ВВП в 2019 году, заявил 30 ноября заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который курирует «Европейский зеленый курс».
Совокупный ВВП Евросоюза за прошлый год увеличился на 1,5%.

«Европейский союз доказывает, что сокращение выбросов при росте экономики возможно», — цитируют в Еврокомиссии слова Тиммерманса.

Отмечается также, что за тридцать лет выбросы всех 27 стран ЕС сократились на 24%. Достижение связано в первую очередь с переводом угольных электростанций на газовые и переходом на возобновляемые источники энергии.
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В мире , Видео , Экология , ЕС , Еврокомиссия
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