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Странам Евросоюза удалось сократить объём выбросов парниковых газов на 3,7% и сохранить рост ВВП в 2019 году, заявил 30 ноября заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который курирует «Европейский зеленый курс».

Совокупный ВВП Евросоюза за прошлый год увеличился на 1,5%.

«Европейский союз доказывает, что сокращение выбросов при росте экономики возможно», — цитируют в Еврокомиссии слова Тиммерманса.

Отмечается также, что за тридцать лет выбросы всех 27 стран ЕС сократились на 24%. Достижение связано в первую очередь с переводом угольных электростанций на газовые и переходом на возобновляемые источники энергии.