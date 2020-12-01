«Виноваты граждане»: Украина идет на жесткий карантин

Украина стоит на пороге нового локдауна, в республике снова ползёт вверх динамика заболеваемости коронавирусом COVID-19. По данным СМИ, правительство уже решило, что ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла это, указав, что точных дат локдауна нет. Для поддержки населения правительство хочет выдать наемным работникам и предпринимателям по 8000 грн единоразовой помощи.

На Украине на фоне усиления эпидемии коронавируса COVID-19 повторно введут полный локдаун, более чем на три недели, сообщает портал «Сегодня» со ссылкой на свой источник в кабмине страны.

Правительство уже решило, что ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

Для поддержки населения правительство постановило выдать наемным работникам и предпринимателям по 8000 грн единоразовой помощи, однако, это решение должна еще согласовать Рада.

Впрочем, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Instagram сообщила, что власти пока не выбрали точных дат начала и конца локдауна.

«Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти», — добавила Мендель.

По ее словам, сейчас власти пытаются спрогнозировать все возможные сценарии и прорабатывают возможности оказания помощи учреждениям сферы здравоохранения и поддержания экономики.

«Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы соблюдаем меры безопасности, подвергаем ли опасности других», — подытожила Мендель.

При этом, например, мэр Львова Андрей Садовый высказался против введения локдауна, чтобы не нарушать «особую атмосферу» в городе, приводит «Униан» сообщение пресс-службы Львовского горсовета.

«Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят его увидеть, и это нужно учесть, поэтому что никакие запреты действовать не будут», — указал глава города.

Он также напомнил про экономические потери из-за введения жестких ограничений.

«По стране нужно смотреть, где какая готовность, потому что, если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова — надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию», — подчеркнул Садовый.

Со своей стороны, Министерство здравоохранения Украины не будет настаивать на продлении карантина выходного дня, поскольку эта мера предварительно не показала должной эффективности — заявил глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Он уточнил, что эффективность «карантинных выходных» для специалистов Минздрава станет ясна на следующей неделе, но его ведомство больше не будет на заседаниях правительства продлевать действие этой меры.

«Хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста», — детализировал чиновник.

Он добавил, что в целом, запланированных властями результатов по снижению динамики распространения COVID-19 на Украине достичь не удалось, и виноваты в том, прежде всего, граждане страны, которые ненадлежащим образом выполняли карантинные предписания, передает NewsOne.

Однако, по его словам, власти занимаются разработкой его новой формы, которая отличается от весенней версии.

«Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть, не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе», — сказал парламентарий.

Он добавил, что ограничения могут затронуть и остановку работы общественного транспорта. При этом, депутат подчеркнул, что такой вариант удобнее сделать перед Новым годом, чтобы избежать проблем с передвижением людей, например — на работу.

Карантин «выходного дня» действовал с 14 по 30 ноября. На выходных в республике было разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Остальные компании и учреждения, в том числе предприятия общепита, закрылись.

За сутки на Украине выявили 9 946 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала регистрации случаев COVID-19 коронавирусом нового типа заболели 732 625 украинцев, из которых 345 149 человек выздоровели, 12 327 — умерли.