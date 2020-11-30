Санду раскритиковала законопроект о русском языке

Ранее Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает, что государственные структуры будут обязаны общаться с гражданами страны в том числе и на русском языке.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.