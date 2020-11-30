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У Байдена подтверждены переломы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Врачи поставили диагноз Байдену
Фото: globallookpress.com
Компьютерная томография подтвердила небольшие переломы костей правой ноги Джозефа Байдена, которого СМИ США уже объявили избранным президентом, сообщили медики.
По словам медиков, подтверждены «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей». Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке. Тем временем офис Байдена сообщил, что в понедельник у политика запланирован первый еженедельный президентский брифинг. Байден получит информацию от спецслужб США, передает РИА «Новости».
Напомним, Байдену потребовалась медицинская помощь. Его представители сообщили, что он «поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку». Позднее врач заявил, что Байден «получил растяжение правой ноги».
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