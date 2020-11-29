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«Почему бы нет?»: в мире захотели признать «Спутник V» 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Алекс Бен-Цви заявил, что отказ от использования российской антиковидной вакцины — это ошибка.

«Я считаю, что это ошибка. Это глупо», — заявил дипломат в эфире российского телевидения, передают «Вести».

Отказ отдельных стран от российской вакцины по политическим причинам вызывает удивление и у дипломатов других государств. Например, посол Арабских Эмиратов не понимает, почему бы не использовать ее наряду с остальными.

«Почему бы нет?»— так ответил на вопрос чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер.

Сейчас вакцина «Спутник V» проходит клинические испытания с участием 40 тысяч человек в России Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах. Результаты уже показали, что на 28-й день после первой инъекции эффективность вакцины составила 91,4%, а на 42-й день — более 95%. Заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз вакцины поступили от 50 стран.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вирусолог из США раскрыл главную проблему российской вакцины.
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В мире , Видео , Общество
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