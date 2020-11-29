Ребенок родился с антителами к COVID-19

Жительница Сингапура, перенесшая коронавирус во время беременности, родила мальчика, у которого врачи нашли антитела к COVID-19, сообщают местные СМИ.

Газета Straits Times пишет, что врачи обнаружили коронавирус у Селин Нг-Чен в марте, когда она была на 10-ой неделе беременности. Женщина заболела после того, как вернулась из поездки в Европу, передает РИА «Новости»

Заболевание у нее протекало легко, через 2,5 недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. Коронавируса у ребенка врачи не обнаружили.

«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — рассказала женщина.

Сингапурские врачи полагают, что это, возможно, уже не первый подобный случай в стране. По данным издания, в апреле ребенок родился у жительницы Сингапура Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-ой неделе беременности. По данным издания, он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами.