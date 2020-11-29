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В центр Минска перед акцией оппозиции выдвинулась спецтехника 

ТАСС и ещё 2 42 минуты назад
В центр Минска выдвинулась спецтехника
Фото: РИА Новости
Военные грузовики для перевозки личного состава под государственными флагами, а также спецтехника, автозаки и водомет выдвинулись в воскресенье в центр Минска в связи с объявленной оппозицией воскресной протестной акцией, сообщает корреспондент ТАСС.
Колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД и движется по проспекту Независимости. Спецтехника движется и в других частях города, в частности по Партизанскому проспекту.
Центр Минска силовики берут под контроль, как обычно перед акцией протеста, огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях города. В районе площади Независимости и на прилегающих улицах припаркованы автобусы с ОМОНом, автозаки, водомет. Под контролем Октябрьская площадь, площадь Государственного флага. Патрули силовиков с оружием и у стелы "Минск — город-герой".
Днем оппозиция намерена провести протестную акцию под названием "Марш соседей". Второе воскресенье она планируется в новом формате. Оппоненты власти призвали своих сторонников в полдень собираться в своих дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Погода в Минске прохладная, идет небольшой снег, поэтому людей призвали одеваться тепло и не забывать про маски в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
В стране уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.
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В мире , Белоруссия в огне , Минск
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