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Умер сыгравший Дарта Вейдера британский актёр Дэвид Проуз 

Говорит Москва и ещё 8 6 минут назад
Умер сыгравший Дарта Вейдера актёр
Фото: Reuters
Умер сыгравший Дарта Вейдера британский актёр Дэвид Проуз. Он исполнил роль в оригинальной трилогии «Звёздных войн».
Артисту было 85 лет. Об этом сообщило представлявшее его агентство Bowington Management в своём Twitter.
Будучи тяжелоатлетом и бодибилдером, Проуз получил всемирную известность как актёр, исполнивший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовой киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977–1983). Артист «носил» костюм Вейдера, а озвучивал его американский актёр Джеймс Эрл Джонс.
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