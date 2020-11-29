США объяснили санкции против РФ

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат работать над предотвращением развития ракетной программы Ирана. По его словам, санкции против российских и китайских компаний были введены из-за поставок товаров и технологий в рамках программы Тегерана по созданию ракет.

Он отметил, что под санкции попали Nilco Group, известная также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон». Госсекретарь подчеркнул, что такие меры являются реакцией на пагубную деятельность Ирана. «Наложенные в среду санкции включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь США и экспорт и будут действовать два года», — добавил Помпео, его слова передает РИА Новости

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против трех организаций из России , которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Под санкции попали следующие российские организации — «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон», а также компания Nilco Group.