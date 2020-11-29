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Помпео объяснил причины введения санкций против российских компаний 

Профиль 53 минуты назад
США объяснили санкции против РФ
Фото: ©Eric BARADAT / AFP / EastNews
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат работать над предотвращением развития ракетной программы Ирана. По его словам, санкции против российских и китайских компаний были введены из-за поставок товаров и технологий в рамках программы Тегерана по созданию ракет.
Он отметил, что под санкции попали Nilco Group, известная также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон». Госсекретарь подчеркнул, что такие меры являются реакцией на пагубную деятельность Ирана. «Наложенные в среду санкции включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь США и экспорт и будут действовать два года», — добавил Помпео, его слова передает РИА Новости.
Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против трех организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Под санкции попали следующие российские организации — «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон», а также компания Nilco Group.
Ранее «Профиль» писал о том, что США могут ввести санкции против российского Министерства обороны, гражданской промышленности, ряда оборонных предприятий и одного из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ. Кроме того, в черном списке может оказаться экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.
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В мире , Иран , КНДР , Сирия , США , Тегеран
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