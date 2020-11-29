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МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика 

Lenta.ru 1 час назад
МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика
Фото: globallookpress.com
МИД Турции осудил убийство одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция выступает против любых попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также против всех видов терроризма, независимо от того, кто является преступником или целью», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что все виновные должны быть установлены. Также ведомство предложило «всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе».
Ранее сообщалось, что американские спецслужбы обвиняют Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неизвестно, могли ли США быть осведомлены об операции заблаговременно. Белый дом и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.
О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек.
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль.
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Комментарии
В мире , Физика , Убийство , Израиль , Иран , США , Турция
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