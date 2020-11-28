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Убийство иранского физика-ядерщика связали с планами Байдена 

Lenta.ru 1 час назад
Убийство иранского физика связали с планами Байдена
Фото: Reuters
Сотрудники американских разведывательных служб связали убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном. Об этом сообщает The New York Times.
Как пишет газета, разведывательные службы США почти не сомневаются, что убийство Фахризаде было организовано Израилем, а «настоящая цель» убийства «могла состоять в том, чтобы помешать избранному президенту США возобновить дипломатическое взаимодействие с Ираном». Издание приводит слова экс-сотрудника Госдепартамента США Марка Фитцпатрика, который отмечает, что Фахризаде был убит не с целью подорвать военный потенциал Ирана, а чтобы «помешать дипломатии».
По оценкам издания, Израиль рассчитывает на жесткий ответ Ирана. «А если иранцы отомстят, дав Трампу повод для ответного удара до того, как он уйдет со своего поста в январе, то Байден унаследует более серьезные проблемы», чем крах атомной сделки с Ираном, отмечается в материале.
Газета пишет, что администрация Трампа, вероятно, хочет не допустить серьезного изменения политики США в отношении Ирана при Байдене и возвращения Вашингтона к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
Ранее 28 ноября сообщалось, что американские спецслужбы обвиняют Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неизвестно, могли ли США быть осведомлены об операции заблаговременно. Белый дом и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.
О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль.
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