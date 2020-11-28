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Депутат назвала Украину одной из самых зависимых стран мира 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Украину назвали одной из самых зависимых стран
Фото: РИА Новости
Украина на сегодняшний день является одной из самых зависимых стран мира и постепенно превращается в американский протекторат, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее посольство США в Киеве в ответ на протестную акцию партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под стенами своего здания заявило, что не занимается "внешним управлением" Украины.

"Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в "черную дыру Европы". Итогом американского вмешательства стали два "майдана", госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений", — сказала Панина РИА Новости.

Она отметила, что сегодняшняя Украина является одной из самых зависимых стран мира, а объем ее реального суверенитета "стремится к минимуму".

"Тот факт, что американские дипломаты в Киеве позволяют себе негативные оценки деятельности оппозиционных лидеров и судей конституционного суда, говорит сам за себя… Как и многие другие страны — жертвы "цветных революций", Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат", — считает Панина.

По мнению парламентария, если Белый дом займет Джо Байден, ситуация усугубится еще больше.

"Есть риск, что история контактов Байдена и (экс-президента Украины Петра — ред.) Порошенко, сильно напоминавших общение начальника и подчиненного, найдет свое продолжение и в ситуации с (президентом Украины Владимиром — ред.) Зеленским", — отметила Панина.

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В мире , Украина , Киев , США
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