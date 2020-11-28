Украину назвали одной из самых зависимых стран

"Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в "черную дыру Европы". Итогом американского вмешательства стали два "майдана", госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений", — сказала Панина РИА Новости.