Украину назвали одной из самых зависимых стран

"Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в "черную дыру Европы". Итогом американского вмешательства стали два "майдана", госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений", — сказала Панина РИА Новости.
"Тот факт, что американские дипломаты в Киеве позволяют себе негативные оценки деятельности оппозиционных лидеров и судей конституционного суда, говорит сам за себя… Как и многие другие страны — жертвы "цветных революций", Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат", — считает Панина.
"Есть риск, что история контактов Байдена и (экс-президента Украины Петра — ред.) Порошенко, сильно напоминавших общение начальника и подчиненного, найдет свое продолжение и в ситуации с (президентом Украины Владимиром — ред.) Зеленским", — отметила Панина.