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Трамп придумал способ омрачить Байдену инаугурацию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 38 минут назад
Трамп придумал способ омрачить Байдену инаугурацию
Фото: EPA
Действующий глава американского государства Дональд Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена может объявить о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента США, пишут СМИ.
Daily Beast со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена. Сообщается, что Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену. Сейчас Трамп, как пишет издание, выбирает подходящее время, чтобы объявить о своих планах баллотироваться в 2024 году. Он хочет сохранить поддержку республиканцев на следующие четыре года, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года. Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.
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В мире , Человек года , США
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