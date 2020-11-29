Трамп придумал способ омрачить Байдену инаугурацию 

Действующий глава американского государства Дональд Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена может объявить о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента США, пишут СМИ.

ТАСС. Daily Beast со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена. Сообщается, что Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену. Сейчас Трамп, как пишет издание, выбирает подходящее время, чтобы объявить о своих планах баллотироваться в 2024 году. Он хочет сохранить поддержку республиканцев на следующие четыре года, передают РИА «Новости»

Напомним, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года. Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.