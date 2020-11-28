Трамп нашел способ насолить Байдену

Президент США Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году в день инаугурации объявившего о своей победе на выборах Джо Байдена, пишут американские СМИ.

The Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщает, что Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену, главный из которых — объявить о планах снова выдвигаться против него. Трамп, по словам источников издания, ищет подходящее время для объявления, чтобы оставить за собой республиканцев на следующие четыре года. Два осведомленных источника сообщили, что в последние две недели Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.

Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном — что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.