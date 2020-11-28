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Турция обновила рекорд по смертности от COVID-19 за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Турция обновила рекорд по смертности от COVID
Фото: © Sputnik / Бурджу Окутан
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

"Сегодня выявлено 30 103 новых случая COVID-19. Умерли 182 больных, с начала пандемии — 13 373. В тяжелом состоянии находятся 4903 больных", — говорится в сводке турецкого минздрава.

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