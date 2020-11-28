В Китае выдвинули новую версию появления COVID-19 

Китайские ученые выдвинули новую гипотезу о родине COVID-19 и были раскритикованы в Европе. По мнению азиатских экспертов, вирус мог зародиться в Индии или Пакистане. Об этом сообщает Daily Mail

Исследователи из КНР считают, что человек мог позаимствовать вирус от животных во время прошлогодней засухи и жары. Тогда в засушливых регионах третьего мира людям и зверям зачастую приходилось пить воду из одного источника.

Китайцы также рассматривают версии, что коронавирус мог возникнуть в других странах. Это Бангладеш, Италия, Чехия, Россия, Греция, Сербия, США и Австралия.

При этом шотландские ученые уже раскритиковали китайских коллег за бездоказательную попытку повлиять на мировое научное сообщество, которое уверено, что ковид зародился в КНР. По мнению шотландцев, китайцы намеренно игнорировали обширные эпидемиологические данные. Они однозначно говорят о Китае как родине вируса.

В Индии зарегистрировано 9,35 миллиона случаев заражения COVID-19. Число продолжает расти. По этому показателю страна уступает только США. В субботу медики заявили о 41 322 новых случаях заболеваний, за сутки скончались 485 человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня посетил три ведущих национальных предприятия, разрабатывающих и производящих вакцину.