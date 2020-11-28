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В Китае выдвинули новую версию появления COVID-19 

Майк Габриелян 17 минут назад
В Китае выдвинули новую версию появления COVID-19
Фото: Reuters
Китайские ученые выдвинули новую гипотезу о родине COVID-19 и были раскритикованы в Европе. По мнению азиатских экспертов, вирус мог зародиться в Индии или Пакистане. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи из КНР считают, что человек мог позаимствовать вирус от животных во время прошлогодней засухи и жары. Тогда в засушливых регионах третьего мира людям и зверям зачастую приходилось пить воду из одного источника.
Китайцы также рассматривают версии, что коронавирус мог возникнуть в других странах. Это Бангладеш, Италия, Чехия, Россия, Греция, Сербия, США и Австралия.
При этом шотландские ученые уже раскритиковали китайских коллег за бездоказательную попытку повлиять на мировое научное сообщество, которое уверено, что ковид зародился в КНР. По мнению шотландцев, китайцы намеренно игнорировали обширные эпидемиологические данные. Они однозначно говорят о Китае как родине вируса.
В Индии зарегистрировано 9,35 миллиона случаев заражения COVID-19. Число продолжает расти. По этому показателю страна уступает только США. В субботу медики заявили о 41 322 новых случаях заболеваний, за сутки скончались 485 человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня посетил три ведущих национальных предприятия, разрабатывающих и производящих вакцину.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роспотребнадзор предупредили: COVID-19 стал сезонным заболеванием, и будет приходить каждый год.
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