Толпа людей в черной одежде устроила беспорядки на протестах в Париже, пишет РИА "Новости". Сначала они начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении полицейских, а после стали кидать в правоохранителей бутылки и фейерверки.

Также нарушители подожгли мусор. Полицейские применили слезоточивый газ. Во французской столице проходит демонстрация против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". По новому закону о глобальной безопасности, который недавно приняли во Франции, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.