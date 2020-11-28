Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Париже на протестах начались беспорядки 

Газета.Ru и ещё 1 24 минуты назад
Толпа людей в черной одежде устроила беспорядки на протестах в Париже, пишет РИА "Новости". Сначала они начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении полицейских, а после стали кидать в правоохранителей бутылки и фейерверки.
Также нарушители подожгли мусор. Полицейские применили слезоточивый газ. Во французской столице проходит демонстрация против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". По новому закону о глобальной безопасности, который недавно приняли во Франции, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.
Во Франции прошли протесты после ликвидации лагеря беженцев
Газета.Ru: последние новости
Тихановская намерена пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией Тихановская намерена пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией МВФ не станет предоставлять Украине экстренную финансовую помощь МВФ не станет предоставлять Украине экстренную финансовую помощь В Бельгии зафиксировали вспышку птичьего гриппа В Бельгии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В мире , Видео , РИА Новости , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение