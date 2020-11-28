Сербия поблагодарила Россию за танки 

Россия подарила Сербии 11 модернизированных танков Т-72МС. Президент Александр Вучич заявил, что они усилят обороноспособность и военный нейтралитет страны. Сербского лидера цитирует РИА Новости.

«Я благодарен России и президенту Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2», — сказал Вучич.

Он добавил, что ожидает передачу оставшихся машин и танков. Это усилит армию, укрепит идею военного нейтралитета, которая стала частью стратегии обороны Сербии.

Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять БРДМ-2МС. Также Белград приобрел зенитно-ракетную систему «Панцирь-С1». Вучич также заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.