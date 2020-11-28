"Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами", — говорится в сообщении.

В частности, планируется обсудить процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в Армении обстановку.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и шли полтора месяца. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возложили друг на друга, все стороны объявили частичную или полную мобилизацию, сообщали об обстрелах и жертвах среди мирного населения.

Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Этот документ предусматривает, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора , соединяющего Карабах с Арменией , разместились российские миротворцы.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана . По словам президента Ильхама Алиева , военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.