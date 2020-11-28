В США расширили способы смертной казни

Министерство юстиции США внесло правки в нормы осуществления смертной казни, расширив их. Об этом пишет The Hill.

Фото: Sue Ogrocki / AP Photo Sue Ogrocki / AP Photo

Теперь осужденных на федеральном уровне преступников местные власти смогут казнить не только путем смертельной инъекции, но и в газовой камере, на электрическом стуле или через расстрел.

Изменения вступят в силу 24 декабря.

Во всех штатах, где применяется смертная казнь, разрешены смертельные инъекции. Однако фармкомпании часто отказываются предоставлять правительству препараты для убийства, и некоторые штаты прибегают к альтернативным методам казни.

После неудачной казни в Оклахоме шесть лет назад тогдашний президент США Барак Обама приказал Министерству юстиции провести широкомасштабный анализ вопросов смертной казни и прав человека, связанных с смертельными инъекционными наркотиками.