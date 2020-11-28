Иран назвал убийство ученого-ядерщика терактом

Убийство видного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, совершенное вечером в пятницу, в минобороны страны расценили как теракт, а убийц назвали террористами.

"Террористы убили ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде", — цитирует "Интерфакс" заявление военного ведомства.

Известно, что вместе с Фахризаде, который считался отцом иранской ядерной программы, при нападении погибли еще несколько человек, бывших с ним в машине, но сколько их было и имели ли они отношение к ядерной физике, в минобороны Ирана не уточнили.

Власти страны пока не сообщили, кто мог стоять за этим убийством, но пообещали, что оно не останется безнаказанным.