Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Минобороны Ирана назвало терактом убийство физика Фахризаде 

Российская Газета 13 минут назад
Иран назвал убийство ученого-ядерщика терактом
Фото: EPA
Убийство видного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, совершенное вечером в пятницу, в минобороны страны расценили как теракт, а убийц назвали террористами.

"Террористы убили ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде", — цитирует "Интерфакс" заявление военного ведомства.

Известно, что вместе с Фахризаде, который считался отцом иранской ядерной программы, при нападении погибли еще несколько человек, бывших с ним в машине, но сколько их было и имели ли они отношение к ядерной физике, в минобороны Ирана не уточнили.
Власти страны пока не сообщили, кто мог стоять за этим убийством, но пообещали, что оно не останется безнаказанным.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Российская Газета: последние новости
Трамп назвал условие, при котором он покинет свой пост главы государства Трамп назвал условие, при котором он покинет свой пост главы государства Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп Уже в третьей префектуре Японии обнаружен птичий грипп Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
В мире , Министерство обороны , Интерфакс , Иран
Читайте также
Новости партнеров