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В Грузии ввели локдаун с паузой на Новый год 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Грузии ввели локдаун с паузой на Новый год
Фото: ТАСС
В Грузии с 28 ноября по 31 января следующего года ввели национальный локдаун с паузой на Новый год и Рождество. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Ужесточение и расширение ограничений, введенных из-за сложной ситуации с коронавирусом, затронут междугородные перевозки — они запрещаются. В восьми крупнейших городах страны — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти — перестанет работать общественный транспорт.
Рестораны и кафе переходят на режим доставки или выноса пищи. Останавливают работу все магазины, кроме продуктовых, аптек, газетных киосков. Запрещается работа фитнес-центров и бассейнов по всей стране, проведение семинаров, тренингов, спортивных и культурных кружков. Увеличивается время действия запрета на нахождение на улицах: нельзя выходить из дома с 21:00 по местному времени.
Вместе с тем, с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками все ограничения, кроме запрета на ночное передвижение, будут сняты. Запрет на нахождение на улице будет снят в новогоднюю ночь — 31 декабря и Рождество — 6 января. С 3 по 15 января все ограничения снова вступают в силу.
Грузия переживает вторую волну коронавируса — 28 ноября зафиксировано 4472 новых случаев инфицирования. С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 127 тысяч человек, 1195 пациентов скончались.
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Комментарии
В мире , Батуми , Грузия , Зугдиди , Кутаиси , Поти , Рустави , Тбилиси , Телави
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