Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Глава МИД Украины ответил Лукашенко на рассказ о «перехваченном разговоре» 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
В Киеве остались в недоумении от слов Лукашенко
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слов, которые привел президент Белоруссии Александр Лукашенко, в его «перехваченных разговорах» с немецким коллегой Хайко Маасом не звучало. Об этом он написал в с своем Twitter-аккаунте.

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить Белоруссию", ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно», — ответил он.

27 ноября Лукашенко посещал Городскую клиническую больницу №6 в Минске и в беседе с врачами озвучил «данные спецслужб» о подготовке переворота в Белоруссии. «Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: "Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств". Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: "Ну почему ты украинцев поддерживаешь?"» — сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
26 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Европейского союза (ЕС). По его мнению, политика Украины является «насмешкой над здравым смыслом».
В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.
На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и присоединилась к санкциями, введенным ЕС в отношении Белоруссии.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Последние новости
Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 США объяснили причину введения санкций против российских компаний США объяснили причину введения санкций против российских компаний Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к войне Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к войне
Комментарии 4
В мире , Выборы на Украине , Варшава , Литва , Минск , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
00:36
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
Происшествия
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
00:13
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
В мире
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
00:58
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение