Байдена назвали опасностью для Китая

По его словам, будущий президент намерен принуждать Пекин к большей отчетности и прозрачности в вопросах торговли, нежели это происходило последние четыре года, на протяжении которых Вашингтон часто развязывал конфликты и торговые войны, а Трамп пытался оказывать давление на Китай через публикации в Twitter.