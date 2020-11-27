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С 16 апреля в Китае не было зарегистрировано случаев смерти от COVID-19 

Обзор газет 36 минут назад
В Китае перестали умирать из-за коронавируса
Фото: Reuters
Ввиду того, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а ученые предупреждают о наступлении зимнего всплеска, Китай сформулировал ответ на небольшие кластеры, чтобы обеспечить успех в борьбе с болезнью.
По данным Национальной комиссии здравоохранения (NHC), с 16 апреля в Китае не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.
Группа центрального правительства, курирующая меры реагирования на эпидемию в провинции Хубэй, межведомственная целевая группа Государственного совета и NHC провели несколько встреч для обсуждения трех ключевых вопросов массового тестирования нуклеиновых кислот: организации, оборудования и средств.
Растущие возможности тестирования способствовали быстрому массовому тестированию и молниеносной реакцией на новые случаи и их максимально быстрое пресечение.
В октябре в городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая произошла спорадическая вспышка, в ходе которой было проведено 10,92 миллиона тестов за пять дней.

«Максимальная суточная мощность тестирования в Циндао составляла всего около 2 000 человек в феврале, а сейчас более 260 000», — сказал заместитель мэра Сюэ Цинго.

Некоторые образцы были доставлены в соседние города для анализа, так как это необходимо сделать в течение 12 часов после сбора. Для повышения эффективности было принято пакетное тестирование, объединяющее образцы от 10 человек в одном тесте.
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В мире , Китай
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