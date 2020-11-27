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Лукашенко откажется от поста президента после принятия новой Конституции 

Lenta.ru 53 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от своего поста после принятия новой Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил он.

Лукашенко пообещал не допустить, чтобы при принятии нового Основного закона «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».

«Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — резюмировал Лукашенко.

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