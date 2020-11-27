Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от своего поста после принятия новой Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.
«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил он.
Лукашенко пообещал не допустить, чтобы при принятии нового Основного закона «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».
«Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — резюмировал Лукашенко.