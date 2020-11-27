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Путин «отпускает» бывшие республики СССР 

Павел Тиунов 15 минут назад
Путин «отпускает» бывшие республики СССР
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин решил пустить на самотек ситуацию в бывших союзных республиках, заявил немецкий обозреватель Ульрих Крекель на страницах издания Frankfurter Rundschau. По его словам, участие в конфликтах в соседних странах требует больших затрат.
Крекель подчеркнул, что выжидательная позиция во внешней политике — новый «план Путина». Об этом ярко говорит «терпеливость» России, наблюдавшей за развитием конфликта в Нагорном Карабахе. Москва также не стала резко реагировать на избрание прозападного кандидата в президенты в Молдавии Майи Санду. Кроме того, очень сдержанно российские власти проявляют себя по отношению к политическим ситуациям в Белоруссии и Киргизии.
«Путин решил отправить некоторые страны в «свободное плавание», — написал публицист.
По его словам, участие в конфликтах в приграничных странах отнимают слишком много ресурсов у Москвы. Именно поэтому Кремль якобы решил избрать новую политическую стратегию: по принципу «гори оно огнем». С недавних пор глава РФ старается влиять на внешние процессы с минимальными затратами сил и средств, говорится в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», обозреватель турецкого издания Daily Sabah заявил, что президент России Владимир Путин отомстил премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приверженность «прозападной» позиции невмешательством в карабахскую войну. Пашинян продемонстрировал свои политические ориентиры, еще будучи депутатом. Он выступал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе, а также отвергал соглашение о единой российско-армянской региональной системе ПВО на Кавказе.
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В мире , Политика
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