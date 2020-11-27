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Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года 

News.ru 29 минут назад
Знаменитый актер знал о пандемии с 2011 года
Фото: Reuters
О том, что нечто подобное пандемии коронавируса должно возникнуть, британский актёр Джуд Лоу знал ещё со времени съёмок в фильме Стивена Содеберга «Заражение» в 2011 году. Об этом он рассказал в интервью на YouTube канале.
Как пояснил Лоу, исполнивший одну из главных ролей в картине Содеберга, режиссёр привлекал научных экспертов для консультаций и они предупреждали, что сценарий возникновения такой эпидемии совершенно реален.

Ясно было, что нечто подобное должно произойти. Учёные, работавшие со Стивеном были опытными и образованными людьми, — сказал Лоу журналу GQ.

Актёр уверен, что они точно знали, чего можно было ожидать. Актёрам и съёмочной группе эксперты объясняли тогда, что главный вопрос «когда», а не «если» и говорили, что пандемия точно обрушится на планету. Лоу отметил, что узнавать о таких вещах на съёмочной площадке страшно, а вот смотреть, как прогнозы учёных становятся реальностью — ещё страшнее.
Осенью в Москве состоялась премьера мини-сериала «Третий день». Он рассказывает о мужчине и женщине, которые в разное время приезжают в городок на изолированном острове. Позже становится понятно, что местные жители многое скрывают и соблюдают загадочные старые ритуалы.
Джуд Лоу исполнил главную роль в части «Лето», центрального персонажа в «Зиме» сыграет Наоми Харрис. Вместе с ними в проекте приняли участие Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн и Фрейя Аллан. Создатели сериала — Феликс Барретт и Деннис Келли, писал NEWS.ru.
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В мире , Кэтрин Уотерстон , Деннис Келли , Эмили Уотсон , Наоми Харрис , Джуд Лоу
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