Знаменитый актер знал о пандемии с 2011 года

О том, что нечто подобное пандемии коронавируса должно возникнуть, британский актёр Джуд Лоу знал ещё со времени съёмок в фильме Стивена Содеберга «Заражение» в 2011 году. Об этом он рассказал в интервью на YouTube канале.
Как пояснил Лоу, исполнивший одну из главных ролей в картине Содеберга, режиссёр привлекал научных экспертов для консультаций и они предупреждали, что сценарий возникновения такой эпидемии совершенно реален.
Ясно было, что нечто подобное должно произойти. Учёные, работавшие со Стивеном были опытными и образованными людьми, — сказал Лоу журналу GQ.
Актёр уверен, что они точно знали, чего можно было ожидать. Актёрам и съёмочной группе эксперты объясняли тогда, что главный вопрос «когда», а не «если» и говорили, что пандемия точно обрушится на планету. Лоу отметил, что узнавать о таких вещах на съёмочной площадке страшно, а вот смотреть, как прогнозы учёных становятся реальностью — ещё страшнее.
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Джуд Лоу исполнил главную роль в части «Лето», центрального персонажа в «Зиме» сыграет Наоми Харрис. Вместе с ними в проекте приняли участие Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн и Фрейя Аллан. Создатели сериала — Феликс Барретт и Деннис Келли, писал NEWS.ru.