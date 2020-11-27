Захарова обвинила Санду в подрыве 

Новый президент Молдавии Майя Санду подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта в Приднестровье. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

15 ноября, как сообщал «Рамблер», Санду выиграла президентские выборы во втором туре, а 20-го назвала Приднестровье регионом, который откололся от Молдавии, и заявила, что Кишинев не сможет прийти к окончательному решению конфликта там без России, а формат его решения должен подразумевать полный вывод российских войск с территории Молдавии.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — заявила сегодня Захарова.

Она напомнила, что мандат миротворческой операции в Приднестровье четко увязывает продолжительность присутствия Оперативной группы российских войск в регионе с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Спикер МИД высказала мнение, что до этого пока далеко.

По ее словам, о практических шагах в направлении вывода российских войск из Приднестровья можно будет говорить при наличии соответствующих условий. Захарова отметила, что благодаря присутствию миротворцев в Приднестровье сохраняется стабильность и не проливается кровь на протяжении уже 25 лет.

Российские миротворцы (около тысячи солдат и офицеров) были введены в зону боевых действий в Приднестровье в 1992 году в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. Также в поддержании мира принимают участие миротворцы Молдавии и Приднестровья и группа украинских военных наблюдателей.