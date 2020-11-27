Байден раскрыл планы на первые 100 дней президентства

Джо Байден, который заявил о своей победе на выборах в США, раскрыл план на 100 первых дней президентства. Это время он собирается посвятить борьбе с коронавирусом и реформе миграции, сообщает телеканал "360".

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"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — сказал демократ.

Политик добавил, что собирается отменить часть указов действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По мнению Байдена, они повредили климату и здоровью людей "от метана до целого ряда вещей, которые президент сделал".