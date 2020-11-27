Байден раскрыл планы на первые 100 дней президентства

Джо Байден, который заявил о своей победе на выборах в США, раскрыл план на 100 первых дней президентства. Это время он собирается посвятить борьбе с коронавирусом и реформе миграции, сообщает телеканал "360".
"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — сказал демократ.
Политик добавил, что собирается отменить часть указов действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По мнению Байдена, они повредили климату и здоровью людей "от метана до целого ряда вещей, которые президент сделал".
Американские СМИ написали, что демократ Джо Байден стал первым в истории Соединенных Штатов человеком, набравшим более 80 миллионов голосов. Его соперника, республиканца и действующего президента США Дональда Трампа, поддержали более 73 миллионов человек. Выборы прошли 3 ноября, официальные итоги до си хор не подведены. Однако Байден и многие средства массовой информации уже объявили о его победе. Демократа поздравили и лидеры некоторых стран.